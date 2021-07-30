Жара раскочегарится до +37°: синоптик рассказала, где пекло ударит с новой силой

В Украине прогнозируют повышение температуры / pixabay

В Украине в субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, погоду будут определять атмосферные фронты, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Telegram-канале, 31 июля и 1 августа в большинстве областей будет преобладать сухая малооблачная погода.

Короткие дожди вероятны лишь в субботу на Западе и Востоке Украины, а вечером в воскресенье они вероятны в западной части и местами на севере, отметила синоптик.

По ее словам, выходные отметятся высокой температурой воздуха, в дневные часы в Украине ожидается +28 +32°, 1 августа на Востоке и Юге до +34°.

Синоптик уточнила, что в Киеве ближайшие выходные обещают жару, солнце и сухой воздух. Дождь возможен в столице вечером 1 августа.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 31 июля, в восточных и Запорожской, днем и в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы, на остальной территории без осадков. Температура днем +27 +32°.

В Киеве в субботу сухая и жаркая погода с температурой днем +30 +32°.

Прогноз погоды на 31 июля / meteo.gov.ua

В воскресенье, 1 августа, дожди ожидаются в северо-западной половине страны, местами и в северных районах. Температура днем +28 +33°, в южной и восточной части до +35°.

В Киеве в воскресенье ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура +28 +30°.

Прогноз погоды на 1 августа / meteo.gov.ua

Где и когда ждать адскую жару в Украине

Обратим внимание, что по данным ресурса Ventusky, в Украине в субботу и воскресенье сохранится жаркая погода. При этом в понедельник, 2 августа, жара начнет отступать. Однако напоследок хорошо "прожарит" южные и восточные регионы. В частности, в Херсонской, Запорожской областях, а также на крайнем востоке Луганщины ожидается до +37°.

/ ventusky.com

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.