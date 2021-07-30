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Жара усилится: украинцев предупредили о резком скачке температуры до +34 градусов

30 июля 2021, 08:13
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В Украине сохраняются условия для локальных грозовых ливней, говорит Виталий Постригань.

Погода
В Украине повысится температура / pixabay

В Украине в пятницу, 30 июля, кратковременные грозовые дожди ожидаются в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Прогнозируется переменная облачность. Днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, говорится в сообщении Укринформа.

Температура днем +26 +31°, в южных областях до +34°.

В Киеве и Киевской области днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +28 +30°, по области днем +26 +31°.

Прогноз погоды на 30 июля / meteo.gov.ua

Как уточнил синоптик Виталий Постригань, солнечную, жаркую и сухую погоду в Украине обеспечивал антициклон Dana, который доминировал почти неделю. Облаков и осадков было мало, температура воздуха днем достигала жарких +30 +33°.

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По его прогнозу, в ближайшие дни сохранятся воздушные массы, насыщенные влагой, а присутствие малоподвижной волновой фронтальной системы усилит неустойчивость атмосферы.

"Поэтому условия для локальных грозовых ливней. Температура ночью +14 +19°, днем +27 +32°", - добавил он в Facebook.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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