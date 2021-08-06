Жара возвращается: в Украине ударит +34 и налетит ураган

Погода на выходные в Украине / pixabay

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 7-8 августа, обещает быть переменчивой. Ночью и днем ожидаются периодические грозовые ливни со шквалами и ураганом, из-за непогоды в регионах снизится температура воздуха.

Как сообщают синоптики, в дневные часы при прояснениях солнце жара вернется и местами прогреет и до +34.

С ночи 7 августа дожди с грозами накроют Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

На остальной территории осадков не обещают. Ветер юго-западного и северо-восточного направлений, 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут на западе +12... +14, в центре, на севере, в части восточных и южных регионов +16... +19, на Херсонщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине и в Крыму +18... +22.

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Днем в западных, северных, центральных и некоторых восточных областях температура опустится до +23... +25, на Полтавщине, Николаевщине и Одесщине ожидается +26... +29. В остальных регионах прогнозируют жару во время прояснений – на уровне +31... +34.

В воскресенье, 8 августа, погода будет с переменной облачностью на всей территории страны, в то же время дождей синоптики повсюду не обещают. Осадки вероятны ночью и днем на Харьковщине, Донетчине, Луганщине, Запорожье и в Крыму, в дневные часы и на Днепропетровщине.

Ветер в западных регионах юго-восточный, 5-10 м/с, в центре, на севере и юге – северо-западного, на востоке – северо-восточного направлений, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится больше всего на западе – до +12... +15 градусов, на несколько градусов выше будет на Житомирщине и Винниччине, в остальных северных, центральных и нескольких восточных областях +15... +17. На востоке и юге +17... +22.

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Днем солнце, которое будет выглядывать из-за туч, прогреет на Закарпатье до +29... +31, в других западных, северных и центральных областях +26... +28, на юге +27... +31. Наиболее жарко, при прояснениях, будет в регионах, где воскресенье прогнозируют ливни, – в Харьковской, Донецкой и Луганской областях +30... +34.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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