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"Зима" нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату

17 сентября 2022, 02:30

В связи с перемещением активного циклона в большинстве областей ожидаются дожди с грозами.

снег
В Карпатах прогнозируют снег / Pixabay/Couleur

В Украине в ближайшие дни стоит ожидать осложнения погодных условий. Неблагоприятные условия прогнозируются в большинстве областей Украины.

Ухудшения погоды стоит ожидать в воскресенье, 18 сентября. Об этом идет речь в сообщении Укрогидрометцентра.

Синоптики предупредили о том, что в связи с перемещением активного циклона 18 сентября в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, днем усиление ветра до 15-20 м/с; ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях значительные дожди, количество осадков 20-30 мм (I уровень опасности, желтый).

"В Карпатах сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков 40-50 мм (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

На высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова 3-5 см.

'Зима' нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату
/ Facebook/UkrHMC

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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