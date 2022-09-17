'Зима' нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату

В связи с перемещением активного циклона в большинстве областей ожидаются дожди с грозами.
В Украине в ближайшие дни стоит ожидать осложнения погодных условий. Неблагоприятные условия прогнозируются в большинстве областей Украины.
Ухудшения погоды стоит ожидать в воскресенье, 18 сентября. Об этом идет речь в сообщении Укрогидрометцентра.
Синоптики предупредили о том, что в связи с перемещением активного циклона 18 сентября в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, днем усиление ветра до 15-20 м/с; ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях значительные дожди, количество осадков 20-30 мм (I уровень опасности, желтый).
"В Карпатах сильный дождь с мокрым снегом, количество осадков 40-50 мм (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
На высокогорье Карпат возможно образование снежного покрова 3-5 см.
Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.
Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.
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