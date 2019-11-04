Нейросеть научили говорить голосом Путина, необычное видео

Нейросеть умеет говорить голосом Владимира Путина / Reuters

Компания Screenlife Technologies и разработчик HR-сервиса на основе искусственного интеллекта Робот Вера создали проект Vera Voice, синтезирующий голоса российских знаменитостей.

Видео, озвученное нейросетью, появилось на YouTube-канале Vera Voice.

Так, нейросеть скопировала голос президента РФ Владимира Путина, журналиста Владимира Познера и телеведущей Ксении Собчак.

"Познер" говорит, что "на самом деле это удивительно, хотя и немножко страшно", а "Путин" — что нейросеть может подделать любой разговор, "даже если речь идет о президенте страны".

Сервис позволит "воспроизводить" голоса знаменитостей на русском языке. В основе технологии лежит ансамбль из нейронных сетей - он позволяет любой текст озвучить любым голосом.

С помощью нейросети можно будет синтезировать речь знаменитостей для озвучки любого вида текста: от коротких поздравлений и рекламных роликов до аудиокниг и фильмов.

Клонирование голоса активно развивается во всем мире— например, этим летом инженеры Facebook разработали синтезатор речи, копирующий голос Билла Гейтса. Умная колонка Alexa от Amazon также сможет разговаривать голосами знаменитостей, заявили в компании. Рынок клонирования голоса к 2023 году достигнет $1,73 млрд, считают в консалтинговой компании Markets& Markets.

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