Нейросеть научили говорить голосом Путина, необычное видео

Технология также копирует голос Владимира Познера и Ксении Собчак. Звучит очень правдоподобно.
Компания Screenlife Technologies и разработчик HR-сервиса на основе искусственного интеллекта Робот Вера создали проект Vera Voice, синтезирующий голоса российских знаменитостей.
Видео, озвученное нейросетью, появилось на YouTube-канале Vera Voice.
Так, нейросеть скопировала голос президента РФ Владимира Путина, журналиста Владимира Познера и телеведущей Ксении Собчак.
"Познер" говорит, что "на самом деле это удивительно, хотя и немножко страшно", а "Путин" — что нейросеть может подделать любой разговор, "даже если речь идет о президенте страны".
Сервис позволит "воспроизводить" голоса знаменитостей на русском языке. В основе технологии лежит ансамбль из нейронных сетей - он позволяет любой текст озвучить любым голосом.
С помощью нейросети можно будет синтезировать речь знаменитостей для озвучки любого вида текста: от коротких поздравлений и рекламных роликов до аудиокниг и фильмов.
Клонирование голоса активно развивается во всем мире— например, этим летом инженеры Facebook разработали синтезатор речи, копирующий голос Билла Гейтса. Умная колонка Alexa от Amazon также сможет разговаривать голосами знаменитостей, заявили в компании. Рынок клонирования голоса к 2023 году достигнет $1,73 млрд, считают в консалтинговой компании Markets& Markets.
Ранее приложение Gradient покорило сеть: как найти своего двойника-знаменитость.