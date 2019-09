Приложение Gradient покорило сеть: как найти своего двойника-знаменитость

В сети молниеносно набирает популярность приложение Gradient. В нем можно выяснить, с кем из исторических личностей или селебрити пользователь имеет общие черты.

Приложение Gradient и приложение You look like – два названия одной программы, по которым ее можно найти в сети.

Как это работает?

Первым делом, чтобы проверить, на кого вы похожи, нужно зайти в приложение Градиент, нажать на главном окне Who's your twin и загрузить свое фото. С помощью нейросетей на снимке будут проанализированы ваши черты лица и выдан результат – фото, на какую знаменитость или историческую личность вы похожи.

Разработчики говорят, что такая функция приложения несет развлекательный характер, по типу программы, FaceApp, которая была сумасшедше популярна этим летом.

Приложение Gradient скачать: где и как

Это приложение существует в App Store уже давно, но только после недавнего обновления оно вызвало ажиотаж в сети.

В App Store его можно скачать по ссылке под названием Gradient Photo Editor совершенно бесплатно. Для совместимости требуется iOS 11.0 и новее, будет работать с iPhone, iPad и iPod touch.

Что касается приложение Gradient Android, то в Google Play его можно найти по ссылке под названием Gradient - на кого похож. Приложение можно скачать совершенно бесплатно, и быть в тренде.

