В OLX рассказали, что украинцы покупали через интернет чаще всего в 2019 году

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Сервис для размещения онлайн-объявлений OLX поделился довольно любопытной статистикой. Совместно с институтом исследования рынка GfK удалось выяснить, что же украинцы покупают в олайне чаще всего.

Для начала следует уточнить выборку данных, на основе которых и осуществлялся подсчет. В Украине 70% населения возрастом старше 16 лет используют интернет. Каждый третий, а это суммарно 7 миллионов человек, покупает что-то в онлайне.

Самые активные онлайн-покупатели находятся в возрасте от 26 до 35 лет, потому чаще всего они используют смартфоны. 55% всех посещений платформы ОЛХ каждый месяц приходятся на мобильное приложение, 20% - на мобильную версию сайта, лишь 25% заходят на сайт объявлений при помощи ПК.

При этом аудитория OLX постоянно растет. Так в 2019 году на сайте ежедневно было в среднем 3.5 миллиона посещений. Это на 10% больше, чем в 2018 году.

Чаще всего украинцы покупали в онлайне электронику и бытовую технику. К октябрю 2019 года этими категориями интересовались и заказывали что-то из них 45% интернет-пользователей. Украинцы предпочитают покупать разнообразную мелкую технику, смартфоны, планшеты и прочие гаджеты.

Средняя сумма покупки при этом составила 2190 гривен, если брать последние три месяца 2019 года. Каждое объявление получало в среднем 3.6 откликов, а за год объявления об электронике набрали 34.5 миллионов откликов.

Следующая лидирующая категория - одежда. Ее в онлайне покупают 41% украинских онлайн-потребителей. На третьем месте разместилась косметика. Ее заказывают 34% всех интернет-покупателей.

Также есть информация о том, что украинцы хотят покупать в онлайне чаще, но пока возможностей не так много. Речь идет о медицинских препаратах, заказе доставки готовых блюд, продуктах питания, обуви и книжках в печатном виде. При этом интерес к книжкам растет, ведь в 2019 году количество выставленной на продажу печатной продукции выросло на 16%. Это 580700 экземпляров.

Заодно выяснилось, что самый популярный способ доставки - самовывоз из офиса курьерских служб. Среди доставки также лидирует электроника. OLX доставка пользует огромной популярностью у населения.

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