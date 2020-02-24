УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В OLX рассказали, что украинцы покупали через интернет чаще всего в 2019 году

24 февраля 2020, 14:33

Статистика получилась любопытной, но категорию-лидера вы угадаете без проблем.

Логотип OLX
Логотип OLX / OLX

Сервис для размещения онлайн-объявлений OLX поделился довольно любопытной статистикой. Совместно с институтом исследования рынка GfK удалось выяснить, что же украинцы покупают в олайне чаще всего.

Для начала следует уточнить выборку данных, на основе которых и осуществлялся подсчет. В Украине 70% населения возрастом старше 16 лет используют интернет. Каждый третий, а это суммарно 7 миллионов человек, покупает что-то в онлайне. 

Самые активные онлайн-покупатели находятся в возрасте от 26 до 35 лет, потому чаще всего они используют смартфоны. 55% всех посещений платформы ОЛХ каждый месяц приходятся на мобильное приложение, 20% - на мобильную версию сайта, лишь 25% заходят на сайт объявлений при помощи ПК.

При этом аудитория OLX постоянно растет. Так в 2019 году на сайте ежедневно было в среднем 3.5 миллиона посещений. Это на 10% больше, чем в 2018 году.

Чаще всего украинцы покупали в онлайне электронику и бытовую технику. К октябрю 2019 года этими категориями интересовались и заказывали что-то из них 45% интернет-пользователей. Украинцы предпочитают покупать разнообразную мелкую технику, смартфоны, планшеты и прочие гаджеты.

Средняя сумма покупки при этом составила 2190 гривен, если брать последние три месяца 2019 года. Каждое объявление получало в среднем 3.6 откликов, а за год объявления об электронике набрали 34.5 миллионов откликов.

Следующая лидирующая категория - одежда. Ее в онлайне покупают 41% украинских онлайн-потребителей. На третьем месте разместилась косметика. Ее заказывают 34% всех интернет-покупателей. 

Также есть информация о том, что украинцы хотят покупать в онлайне чаще, но пока возможностей не так много. Речь идет о медицинских препаратах, заказе доставки готовых блюд, продуктах питания, обуви и книжках в печатном виде. При этом интерес к книжкам растет, ведь в 2019 году количество выставленной на продажу печатной продукции выросло на 16%. Это 580700 экземпляров.

Заодно выяснилось, что самый популярный способ доставки - самовывоз из офиса курьерских служб. Среди доставки также лидирует электроника. OLX доставка пользует огромной популярностью у населения.

Ранее мы рассказывали о хобби, на которые готовы потратить деньги украинцы.

OLX программы и приложения сервис статистика
Сейчас вы просматриваете новость «В OLX рассказали, что украинцы покупали через интернет чаще всего в 2019 году». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:52
Эксперт рассказал, чем грозит коронавирус заробитчанам и экономике Украины
14:45
По Украине бьет новый циклон: когда утихнет ураганный ветер Видео
14:37
СМИ рассказали, кто умышленно блокирует работу Минюста актуально
14:33
В OLX рассказали, что украинцы покупали через интернет чаще всего в 2019 году
14:15
Тысячи их: киевлянке принесли платежку с громадной суммой за отопление - фото
14:10
Ходячие мертвецы 10 сезон 10 серия смотреть онлайн трейлер Видео
14:00
Холодильники, телевизоры и другие девайсы: на покупку какой бытовой техники украинцы тратят больше всего денег новости компании
13:52
Смертоносный ветер в Одессе: женщину насмерть прибило дерево - фото Фото Видео
13:42
Уханьский вирус косит людей в Иране: депутат заявил о 50 жертвах
13:22
"Хочу, бл*дь, и поздравляю!": Maruv отреагировала на скандал из-за своего поста Видео
13:19
Анонсирован Sony Xperia 10 II - среднебюджетный смартфон с тройной камерой
13:19
"За православное искусство": в РФ порнозвезде дали грамоту от Путина
13:03
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: пожирающая власть и тайные лиходеи Видео
12:58
Украинские загранпаспорта в ОРДЛО: документ получили 950 тысяч человек Видео
12:30
Ученые выяснили, почему в Украине аномально теплая зима
12:24
"С водометов их полить": под Киевом люди 50+ перекрыли Одесскую трассу
12:22
Итальянцы - в панике: в стране уже четыре жертвы коронавируса Видео
12:21
Какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи Видео
12:12
Сваты закрываются - уже официально
11:58
В Нацбанке показали, какой будет новая 200-гривневая банкнота: опубликовано фото Видео
11:57
Новые скриншоты с жуткими монстрами Resident Evil 3 Remake слили в сеть
11:56
"С трусиками в зубах на четвереньках": откровения девушки, практикующей БДСМ
11:54
Апелляционный суд восстановил Насирова в должности главы ГФС
11:46
Китайский вирус-убийца попал в Кувейт, Афганистан и Бахрейн Видео
11:40
Масленица 2020 – открытки и поздравления вкусные
11:35
Коронавирус совсем близко: в Польше госпитализировали человека с подозрением на заразу из Китая
11:29
"Долба*бка": Maruv нарвалась на критику за восхваление армии страны-оккупанта
11:19
"Надо продать Гончарука": премьер попал в скандал из-за наркотиков и оружия
11:12
"Живут без копейки": освобожденные из плена украинцы не получили денег - журналист
11:11
Украинцы всячески уклоняются от налогов - и правильно делают мнение
11:10
Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю Видео
11:02
Могут нанести вред: эксперт рассказала, кому нельзя есть блины
10:27
"Были друзьями в Фейсбуке": Холодницкий объяснил, почему закрыли "дело рюкзаков" Авакова
10:25
Против течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
10:20
Коронавирус Covid-19: в Китае сделали важное заявление
10:15
В бой идут одни старики мнение
10:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-02-2020: слепые прослушивания Видео
09:48
Сдал назад: Шнуров почистил Instagram от стихов с критикой Путина
09:42
Коронавирус шествует по миру: свежие данные из Китая, Южной Кореи, Италии и Израиля
09:30
Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита Видео
09:08
Ад на дорогах: Киев парализовали жуткие пробки
09:02
В Польше пьяный украинец протаранил сразу 8 авто Фото
08:40
Чтобы будет, если рейтинг Зеленского упадет ниже 30% мнение
08:26
"Русские в Лондоне": парень, похожий на сына Порошенко, угодил в скандал Видео
07:52
Гончарук отчитался о ситуации с коронавирусом в Украине
07:36
Коронавирус на пороге, а Украина полностью беззащитна мнение
07:27
Оккупанты "отметили" 23 февраля обстрелом мирных жителей Донбасса
06:59
Ночью жителей столичной Троещины разбудил мощный взрыв: что случилось Видео
06:55
Почему "ватники" и "вышиватники" никогда не поймут друг друга мнение
06:33
Голая невеста Виктора Павлика показала юную грудь и высказалась о женихе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять