Apple анонсировала новый iPad Pro с камерой от iPhone 11

Новая версия iPad Pro / Apple

Компания Apple без лишнего шума представила новую модель планшета iPad Pro. Его главной особенностью стала камера, которая будто перекочевала из iPhone 11, но без других улучшений не обошлось.

Упоминания новой модели iPad Pro были обнаружены еще в слитом коде iOS 14. И теперь можно сказать, что вся информация из утечки подтвердилась.

Новый iPad Pro - характеристики

Дизайн iPad Pro 2020 года / Apple

Эпл решила не менять кардинальным образом и без того прекрасный дизайн, так что новая модель в основном напоминает образец 2018 года.

Читайте такжеСлух: Apple разрабатывает бюджетный смартфон размера PlusПотому разработчики решили сконцентрироваться на камере. Ее взяли с iPhone 11 Pro, только разрешение ультраширокоугольного модуля уменьшили до 10 мегапикселей, а также добавили особый LiDAR-сенсор. Он выпускает лазер, который замеряет, сколько времени нужно ему на прохождение до объекта.

Эта возможность поможет лучше реализовать дополненную реальность, так как окружение будет сканироваться очень точно. Также LiDAR-сенсор можно использовать для размытия фото на основе относительного расстояния между объектами. Дальность сенсора - 5 метров.

Новая камера iPad Pro 2020 года / Apple

Также в iPad Pro встроили новый процессор A12Z, который по-прежнему остается самым мощным среди планшетов. Только на этот раз компания улучшила его энергоэффективность.

Новый Айпад Про будет поставляться в следующих вариантах емкости памяти - на 128, 256, 512 гигабайт и 1 терабайт. В планшет встроили сразу пять микрофонов, которые по качеству записи приблизились к студийной аппаратуре. А еще в iPadOS 13.4 появится поддержка тачпадов.

Пример использования тачпада в iPad Pro 2020 года / Apple

Новый iPad Pro - цена

Минимальная цена за iPad Pro 2020 года составила 799 долларов (21820 гривен). Это за версию на 128 гигабайт, с экраном в 11 дюймов и без поддержки сетей LTE. Максимальная версия планшета (с LTE и терабайтом памяти) обойдется в 1499 долларов (39560 гривен). Все версии с экраном в 12 дюймов стоят на 200 долларов дороже аналогов. Как видим, iPad Pro купить будет не очень просто.

В Америке iPad Pro 2020 года поступит в продажу уже на следующей неделе. Когда он доберется до Украины - неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что из-за коронавируса Apple будет анонсировать всю новую технику исключительно онлайн.