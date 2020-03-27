Apple обманула покупателей новой модели iPad Pro 2020 года

Дизайн iPad Pro 2020 года / Apple

Одной из основных особенностей новой модели iPad Pro 2020 года стал улучшенный процессор A12Z. Он якобы принципиально мощнее предыдущей версии под названием A12X. Но оказалось, что Apple утаила правду по поводу своих процессоров, ведь по сути они одинаковые.

Это выяснило издание Notebook Check. Принципиальное отличие A12Z от A12X якобы заключалось в дополнительном ядре обработки графики. У A12X их семь, у A12Z – восемь. Но оказалось, что в A12X тоже на самом деле восемь ядер видеопамяти, просто одно намеренно отключили. Получается, что Эпл специально ухудшила работу iPad Pro 2018 года, а в iPad Pro 2020 вставила процессор двухлетней давности.

Компания никак не прокомментировала причины подобного поступка. Вполне возможно, что в Apple просто решили сэкономить на производстве новых компонентов. Именно поэтому при разработке iPad Pro 2018 процессор намеренно замедлили, чтобы в будущем разблокировать его полную мощность и выдать за новый.

Читайте такжеСоздатель серии Half-Life раскритиковал Apple за ее стремление убить конкуренциюВпрочем, процессор A12X и так до выхода iPad Pro 2020 считался самым мощным на рынке мобильных устройств. Так что Apple, возможно, специально оставила задел для будущих моделей, чтобы владельцы Айпад 2018 и Айпад 2020 остались одинаково довольными.

Подобными делами порой грешила Nvidia со своими видеокартами. Так две идентичные по параметрами модели могли работать на разных скоростях, потому что так решили в самой компании.

Notebook Check не удалось обнаружить дополнительные различия в процессоре. Вполне возможно, есть какие-то более тонкие технические отличия, о которых позже сообщит сама Apple.

О цене и характеристиках нового iPad Pro 2020 мы рассказывали в отдельной заметке.