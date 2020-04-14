Концепт-арты игр про Супермена и Отряд самоубийц нашли в профиле бывшего сотрудника WB Games Montreal

Супермен / DC Comics

Об играх про Супермена и Отряд самоубийц от WB Games Montreal слухи ходят уже давно, а намеки на активную разработку игр появляются регулярно. На этот раз новую зацепку нашли в профиле бывшего художника Warner Bros. Games Montreal.

Зовут художника Джоэл Дос Рейс Виегас (Joel Dos Reis Viegas), ранее он плотно сотрудничал с WB Games Montreal. Арты обнаружил пользователь Twitter с ником tatlinsky.

Твит с артами

Следом автор и журналист сайта Geeks WorldWide Джеймс Сигфилд (James Sigfield) провел небольшое расследование и подтвердил подлинность концепт-артов. Отдельно он упомянул игру про Супермена, которая когда-то точно разрабатывалась.

Видимо, дальше идей дело у WB Games Montreal не пошло. Сам Виегас в своем портфолио ограничивается упоминанием работы над Batman: Arkham Origins и Batman: Arkham Knight. Для этих игр он помогал работать над дизайнами персонажей.

Концепт-арт игры про Супермена

Концепт-арт игры про Отряд самоубийц

Концепт-арт игры про Отряд самоубийц

Читайте такжеJourney, один из лучших эксклюзивов PlayStation, наконец-то выйдет в SteamКак видим, на арте с Суперменом (он в левом нижнем углу рисунка) не узнается его родной Метрополис. Вероятно, супергерой изображен в Готэме, что намекает на его вырезанное появление в Arkham Knight.

За последние несколько лет Warner Bros. отменила уже две игры про Супермена. Реализовать этого персонажа в формате видеоигры оказалось не так уж просто.

С игрой про Отряд самоубийц все проще. Ее отменили, чтобы разработчики переключились на игру про Дэмиена Уэйна, сына Бэтмена. Но и эту разработку вскоре прекратили.

Ранее мы рассказывали о боссах из видеоигр, которых игроки ненавидят сильнее всего. Досталось там и серии Arkham.