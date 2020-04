Игроки вспомнили видеоигровых боссов, которых ненавидят сильнее всего

Ложе Хаоса из Dark Souls / From Software

Боссы в видеоиграх обычно служат для проверки навыков игроков, а битвы с ними зачастую получаются яркими и запоминающимися. Но так бывает далеко не всегда, ведь порой боссы только и делают, что вызывают раздражение и ненависть. Именно подобные ситуации решили вспомнить на форуме ResetEra.

Тред получил название Bosses You Hates in Games You Played, то есть "Боссы в пройденных вами играх, которых вы ненавидете". Досталось самым разным играм, и это доказывает, что процесс создания интересного босса – настоящее искусство. Собрали самые любопытные примеры.

Каждый опциональный босс, с которым я сталкивался в Control. Игра вообще потрясающая. Но эти боссы? К черту их.

Почти всех. Я ненавижу битвы с боссами.

Последние боссы Arkham Asylum и BioShock считаются?

Обезьяна в Sekiro. Я перестал играть на моменте c ней.

Злодей, который почти убил серию для меня. Я не могу выразить словами, как я возненавидел Uncharted 2 после битвы с этим боссом. Речь о Зоране Лазаревиче, главном антагонисте игры.

Дэфстроук из Arkham Knight.

Ты сражаешься с ним в его танке, нормального столкновения тут нет совсем. Лишь битва на танках, которая очень тупая и совсем не веселая. Говоря честно, любое дерьмо с танками из Arkham Knight сюда подходит, но с Дэфстроуком получилось обиднее всего.

Каждый босс из Demon's Souls, а также большая часть монстров.

Знаете, к черту Demon's Souls.

Это тред о Ложе Хаоса из Dark Souls.

Последние два босса в Doom Eternal.

