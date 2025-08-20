Кристина Орбакайте не реагирует на новости.

Никита Пресняков - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков

Кристина Орбакайте молчит о разводе сына

Как он переживает происшествие

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, не поддержала старшего сына Никиту Преснякова после его развода с моделью Аленой Красновой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Орбакайте не желает отвечать по поводу драмы в жизни сына, хотя могла бы встретиться с ним.

Совсем недавно Никита был в Испании, а певица находится в Англии.

Сам же Пресняков сообщил, что начинается новый виток в его жизни.

Никита Пресняков о своем состоянии / фото: скрин instagram.com, Никита Пресняков

"Новая глава в моей жизни — поехали!", — написал Никита в соцсетях.

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Многие поклонники считают, что инициатором развода стала Алена и сейчас она находится в террористической России.

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

