"Она нездорова": в каком состоянии София Ротару на самом деле

Сергей Перман высказался о позиции Софии Ротару.

Сергей Перман хотел бы встретиться с Ротару

Как он к ней относится

Украинский известный продюсер Сергей Перман рассказал, как относится к украинской певице Софии Ротару.

В интервью Дмитрий Гордону Перман подчеркнул, что певица так и не высказалась на счет террористического вторжения РФ в Украину, но имеет на это свои причины.

"В моем понимании София Михайловна вольна делать то, что хочет, что может. Я не считаю, что она кому-то должна. Я не знаю, в каком она состоянии находилась на тот момент. Она нездорова, я знаю это – имеется в виду в силу возраста", - отметил Сергей.

Также он хотел бы с ней встретиться, ведь она находится в Киеве.

"Позволь мне оставить в моей памяти, в моем сердце, в моей душе эту Софию Ротару. Я хочу к этой женщине испытывать то, что испытывал всю жизнь, я не хочу ее ни в чем упрекать и не хочу ничего ждать. Я просто хочу, чтобы эту прекрасную женщину, которая прожила большую, прекрасную жизнь, оставили в покое", - добавил Перман.

Смотрите видео интервью Сергея Пермана:

Позиция Софии Ротару

София Ротару долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину. По информации, сейчас певица живет в своем доме под Киевом и ведет непубличный образ жизни. Все же иногда она реагирует в соцсетях на массированные обстрелы со стороны террористической России и даже показала прогулку по столице в честь дня своего рождения.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





