Как пополнить Водафон без комиссии и что делать с бонусами

Пополнение МТС - без комиссии и как обменять бонусы Водафон на пополнение счета / 1zoom.ru

После того, как мы описали пополнение Киевстар – через Портмоне, Интернет и картой – настал черед Водафон (это бывший МТС Украина).

Самый простой способ тут – пополнение Водафон без комиссии через сайт Vodafon. Платить придется с помощью банковской карты (возможен и вариант с виртуальной картой EasyPay).

Перейдя по этой ссылке, нужно будет ввести:

свой мобильный номер телефона или номер личного счета;

сумму пополнения (при этом компания сразу предлагает сумму в 30/60/100/200 грн – но можно указать и свою);

выбрать способ оплаты – и далее вводить еще и реквизиты карты, следуя инструкциям на экране.

Если в конце выбрать функцию "Сохранить карту для последующих оплат" – то данные сохранятся, и при следующем пополнении их можно не вбивать повторно.

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Как обменять бонусы Водафон на пополнение счета

Для этого нужно ввести USSD запрос:

*777*2*3100# – обмен 1400 бонусов Водафон на 100 минут звонков на все стационарные и мобильные операторы Украины;

*777*2*3050# – 700 бонусов на 50 минут на все направления;

*777*2*3020# – 280 бонусов на 20 минут на всех операторов.

Или можно обменять бонусы на деньги:

*777*2*1004# – 300 бонусов в обмен на 15 грн;

*777*2*1005# – 500 в обмен на 30 грн.

Как проверить бонусы на МТС Водафон

Тут снова помогут USSD-запросы:

предоплатная основа – ввести *777*1# или бесплатное смс на номер 20172;

контрактная основа – ввести *110*14#.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах. Освоение новых частот начнется уже в 2020 году. По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с.