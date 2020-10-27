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Netflix продолжает экранизировать игры

27 октября 2020, 16:36

На этот раз объявили о сериале, мультсериале и аниме по вселенной игр Assassin’s Creed от Ubisoft.

Кадр из Assassin's Creed II
Кадр из Assassin's Creed II / Ubisoft

Netflix объявила о разработке сериала по мотивам одной из самых популярных серий игр последнего десятилетия Assassin's Creed. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Шоу создается в сотрудничестве с Ubisoft, со стороны разработчиков исполнительными продюсерами сериала станут Джейсон Олтмэн и Даниэль Крейник, отвечающие за развитие ТВ-направления в студии. Подробности проекта пока не раскрываются — сейчас для него ищут шоураннера. Позже будут выпущены мультсериал и аниме.

Вполне возможно, в качестве главного героя предстанет совершенно новый Ассасин, чтобы как следует познакомить незнакомых зрителей со вселенной и заодно не заставить фанатов скучать.

Поспешим отметить, что в прошлом году серия Assassin’s Creed преодолела отметку в 140 миллионов проданных экземпляров. По состоянию на сегодня это самая молодая игровая франшиза, которой удалось достигнуть подобного, причём на это ушло менее десяти лет.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.

сериалы мультсериал аниме сериалы Netflix Netflix PlayStation 5 Xbox Series X Assassin’s Creed
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