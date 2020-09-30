Netflix снимет сериал по Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом / Скриншот с видео

Netflix хочет снять лайв-экшен сериал по Cyberpunk 2077 и привлечь к нему Киану Ривза.

Пока неизвестно, насколько большая у Ривза будет роль. Об этом сообщил Дэниел Рихтман на Patreon, пишет издание Full Circle

Игра Cyberpunk 2077 рассказывает о приключениях настраиваемого наемника в Ночном городе, который контролируется корпорациями и не подвергается нападкам со стороны законов страны и штата. Cyberpunk 2077 был разработан и издан CD Projekt как адаптация ролевой игры Cyberpunk. Как выяснилось Киану Ривз был консультантом по игре и играет главную роль.

Рихтман не сообщил, начал ли Netflix обсуждать вопрос о появлении в сериале Ривза, так что это все еще сомнительно.

В июле Netflix объявил о разработке аниме-сериала на основе игры Cyberpunk: Edgerunners.

Сериал получит 10 эпизодов, которые будут отдельной историей, действие которой происходит на фоне Ночного города со всеми новыми персонажами.

Напомним, в Cyberpunk 2077 можно редактировать половые органы и совмещать пол.