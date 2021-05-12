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Новый iPad Pro оказался мощнее самого топового MacBook Pro

12 мая 2021, 15:00

Появились первые результаты сравнительного тестирования.

Apple
Результаты тестов iPad Pro на Apple M1 / Reuters

Спустя несколько недель после анонса нового iPad Pro на базе однокристальной системы Apple M1, в популярном бенчмарке Geekbench 5 появились первые результаты тестов производительности устройства.

Согласно данным источника, в одноядерном тесте 12.9-дюймовый iPad Pro показал средний результат в 1718 баллов, а в многоядерном – 7284 балла. Для сравнения, у 12,9-дюймового iPad Pro на базе Apple A12Z результаты теста составляют 1121 и 4656 баллов соответственно.

Ниже приведены результаты тестирования в многоядерном тесте Geekbench 5:

  • iPad Pro (Apple A12Z): 4656
  • 16-дюймовый MacBook Pro (Core i9): 6845
  • iPad Pro (Apple M1): 7284
  • MacBook Air (Apple M1): 7378
iPad Pro

На презентации Apple обещала до 50% прироста производительности, а по факту получилось даже 56%, но это можно списать на статистическую погрешность. Но самое интересное – это сравнить последнюю "прошку" с MacBook Pro 16’’, который на данный момент считается максимально оснащенным "яблочным" ноутбуком. iPad Pro 2021 почти вдвое обошел его в одноядерном режиме (1701 балл против 1091 у MacBook Pro 16’’), и примерно на 8% в многоядерном.

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По части графической производительности средний показатель в Metal у iPad Pro на M1 составляет 20578 баллов – это на 71% мощнее, чем у iPad Pro предыдущего поколения с A12Z, и примерно соответствует графической производительности MacBook Air на базе M1.

Напомним, обновлённый iPad Pro может похвастаться не только фирменным процессором M1, но и дисплеем Liquid Retina XDR с mini-LED, встроенным 5G-модемом и поддержкой Thunderbolt. В Украине продажи планшетов начнутся во второй половине мая по цене от 29 999 грн и 40 999 грн соответственно.

Apple планшеты iPad iPad Pro iMac (2021)
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