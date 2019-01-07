Политолог назвал главный провал украинских властей после Евромайдана

По словам эксперта, влияя на общество через СМИ, имеет возможность формировать перечень приоритетных вопросов.
Самым большим провалом власти после завершения Революции Достоинства и с началом войны России против Украины стала проигранная война в информационном поле.
Такое мнение высказал политолог Михаил Бесараб в интервью Апострофу.
"Украинская власть проиграла войну за СМИ. К большому сожалению, украинская политическая элита, которая получила страну после революции Достоинства, проиграла полностью инициативу в этой сфере: влияние России и Кремля на формирование информационной повестки дня на медиа-рынке в Украине неприемлемо велико", - сказал Бесараб.
По словам эксперта, влияя на общество через СМИ, враг имеет возможность не только манипулировать фактами, отрицать очевидную реальность, но и имеет возможность формировать перечень приоритетных вопросов.
"А это именно то, о чем должно побольше рефлексировать общество", - заключил он.
Ранее сообщалось, что Министерство информационной политики Украины заказало рекламу на американском телеканале CNN на сумму 15,4 млн гривен.
Речь идет о 580 трансляциях 30-секундных видеосюжетов, не менее половины которых в прайм-тайм. С 17.00 до 23.59 стоимость выхода одного ролика составит 35 719 гривен.