Минстець заказал рекламу на CNN за 15,5 млн гривен

Глава Миниформполитики Юрий Стець / УНИАН

Министерство информационной политики Украины заказало рекламу на американском телеканале CNN на сумму 15,4 млн гривен.

Как сообщают Наші гроші, речь идет о 580 трансляциях 30-секундных видеосюжетов, не менее половины которых в прайм-тайм. С 17.00 до 23.59 стоимость выхода одного ролика составит 35 719 гривен.

Кроме того, на сайтах CNN будет размещаться баннерная реклама.

Отмечается, что заказчиком выступило подконтрольное министерству госпредприятие - Центр защиты информационного пространства Украины. Тендер выиграла компания CFC Consulting.

В начале декабря сообщалось, что для автопарка президента Украины Петра Порошенко купят два бронированных Mercedes-Benz S600.

На два авто планировалось потратить около 1,5 млн евро. В тендере говорилось, что седаны должны быть окрашены в цвет "черный металлик", а салон машины должен иметь кожаную обивку "эксклюзив фарфор".