Автопарк Порошенко пополнится двумя люксовыми Mercedes за 1,5 миллиона евро

Президент Украины Петр Порошенко

Для автопарка президента Украины Петра Порошенко купят два бронированных Mercedes-Benz S600.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на сайт системы госзакупок Прозорро.

На два авто планируется потратить около 1,5 млн евро. В тендере говорится, что седаны должны быть окрашены в цвет "черный металлик", а салон машины должен иметь кожаную обивку "эксклюзив фарфор".

По данным Наших грошей, автобаза Порошенко могла сэкономить - летом другая компания предлагала закупку двух Maybach, стоимость которых была в полтора раза дешевле.

Mercedes-Benz S-600 / auto.vercity.ru

Однако из-за отсутствия других участников торги были отменены. Компания предложила сделку по спецпроцедуре, но заказчик решил выбрать другого поставщика.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко с начала 2018 года увеличил задекларированные доходы в 11 раз - до 188 млн грн против 16,3 млн грн в 2017-м.

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.