Порошенко разбогател в 11 раз

4 декабря 2018, 19:13

С начала года процентный доход президента от вкладов в МИБ составил 13,7 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко с начала 2018 года увеличил задекларированные доходы до 188 млн грн против 16,3 млн грн в 2017-м.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

С начала года процентный доход президента от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ) составил 13,7 млн грн. Также Порошенко задекларировал 144,7 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Кроме того, Порошенко задекларировал 28,8 млн грн от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав и 0,8 млн грн от продажи недвижимости.

Таким образом задекларированные доходы президента в 2018 году выросли в 11 раз по сравнению с 2017-м.

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд. 

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Украина Минфин Петр Порошенко е-декларация МИБ
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