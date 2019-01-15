"Потепление и похолодание": синоптик предупредила о погодных качелях в Киеве

В Киеве скоро потеплеет, а потом снова похолодает, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в четверг и пятницу, 17-18 января, потеплеет.

С начала следующей недели в столице похолодает, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"17-18 января в Киеве потеплеет. Очередное похолодание придет с 21 января", — отметила Диденко.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в столице 17 января днем максимальная температура составит +2 градуса, а 18 числа — +3.

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве 15 января днем температура состави -2…-4 градуса, существенные осадки не ожидаются, "только местами что-то полетает незначительное".