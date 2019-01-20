В Киеве провели акцию с гробом к годовщине расстрелов на Майдане: опубликованы фото

В центре столицы Украины состоялась акция, посвященная памяти людей, погибших на Майдане Нелалежности и на улице Михаила Грушевского во время Революции Достоинства.

Как сообщает портал "ЛБ" в акции участвовали активисты "Коалиции участников оранжевой революции", а также члены других общественных, общественно-политических организаций, ветераны и представители добровольческих формирований с правозащитниками.

Также в акции приняли участие несколько десятков представителей праворадикально-националистических организаций, в том числе и "Добровольческого движения ОУН" во главе с Николаем Коханивским. Участники акции отправились к месту гибели участников Революции Достоинства Михаила Жизневского и Сергея Нигояна.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре запретили строить музей Революции Достоинства на ИнститутскойПосле этого они вернулись на Майдан Независимости и поднялись по Аллее Героев Небесной Сотни к памятному траурному кресту.

Далее они планировали пройти к зданию Администрации президента на улицу Банковая - с гробом в руках. Он должен был символизировать нерасследованных убийств Героев Небесной Сотни. Однако сотрудники полиции первыми сумели похитить гроб и спрятать его в близлежащих дворах.

Напомним, ранее в Виннице возник скандал из-за вина с названием "Небесная сотня". Позднее в Сети появился документальный фильм о событиях Революции Достоинства.