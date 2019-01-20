В Киеве провели акцию с гробом к годовщине расстрелов на Майдане: опубликованы фото

20 января 2019, 11:14

Акция прошла в самом сердце украинской столицы.

  • Акция с гробом в центре Киева Левый берег
  • Акция с гробом в центре Киева Левый берег
  • Акция с гробом в центре Киева Левый берег
  • Акция с гробом в центре Киева Левый берег
  • Акция с гробом в центре Киева Левый берег
  • Акция с гробом в центре Киева Левый берег

В центре столицы Украины состоялась акция, посвященная памяти людей, погибших на Майдане Нелалежности и на улице Михаила Грушевского во время Революции Достоинства.

Как сообщает портал "ЛБ" в акции участвовали активисты "Коалиции участников оранжевой революции", а также члены других общественных, общественно-политических организаций, ветераны и представители добровольческих формирований с правозащитниками.

Также в акции приняли участие несколько десятков представителей праворадикально-националистических организаций, в том числе и "Добровольческого движения ОУН" во главе с Николаем Коханивским. Участники акции отправились к месту гибели участников Революции Достоинства Михаила Жизневского и Сергея Нигояна.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре запретили строить музей Революции Достоинства на ИнститутскойПосле этого они вернулись на Майдан Независимости и поднялись по Аллее Героев Небесной Сотни к памятному траурному кресту.

Далее они планировали пройти к зданию Администрации президента на улицу Банковая - с гробом в руках. Он должен был символизировать нерасследованных убийств Героев Небесной Сотни. Однако сотрудники полиции первыми сумели похитить гроб и спрятать его в близлежащих дворах.

Напомним, ранее в Виннице возник скандал из-за вина с названием "Небесная сотня". Позднее в Сети появился документальный фильм о событиях Революции Достоинства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
радикалы националисты полиция Революция Достоинства Небесная сотня гроб Майдан Незалежности
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:41
Бежал в Крым: в США выдали "сенсацию" об отставке Трампа
11:28
"Повернулась попой": Ирина Шейк позировала в чулках и без трусов - опубликованы фото
11:24
Стало известно число приходов УПЦ МП, присоединившихся к Православной церкви Украины Видео
11:14
В Киеве провели акцию с гробом к годовщине расстрелов на Майдане: опубликованы фото Фото
10:55
"Он мне не нужен": стала известна причина срыва трансфера Коноплянки в Бешикташ Видео
10:46
Сиськи - уровень "Бог" : Седокова возбудила фанатов громадным бюстом на фото
10:31
Дегенеративная Республика Германия: как великая страна превратилась в подстилку Путина мнение
10:21
В УПЦ МП пожаловались на "захват" храма на Тернопольщине Видео
10:14
"По шелчку пальцев": Эксперт рассказал, как Путин может занять Кремль еще на один срок
09:48
В Эстонии придумали, какими военным методами нужно сдерживать Россию
09:27
Настя Рыбка обратилась к олигарху Дерипаске с мольбой о прощении: опубликовано видео
08:50
Дима Билан и Полина Гагарина угодили в ловушку мошенников
08:44
Почему Путину так важно отдать Курилы Японии мнение
08:36
Политтехнолог рассказал, после чего может начаться война Украины с Россией
08:12
Стало известно, с какой звездой Голливуда Питт закрутил новый роман
08:00
Тесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццы Видео
07:55
"Тупо вымывают деньги": Беглый боевик рассказал, как россияне и террористы хозяйничают на Донбассе
07:41
Как похудеть после праздников: японская диета Видео
07:25
На Львовщине на популярном курорте случилось массовое отравление: подробности
07:10
"Путин-2": эксперт объяснил, почему Россия будет вынуждена вернуть Крым Видео
06:59
Что ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и Зеленского мнение
06:38
"Интим без перерыва": стало известно, какие знаки Зодиака сильнее всего любят секс
06:18
Лунное затмение 21 января 2019 года: для кого опасна Кровавая луна
06:01
Глобальные разрушения: Земле угрожает столкновение с гигантским астероидом Видео
05:33
Все только начинается: астролог рассказал, что ждет Гройсмана в политике
04:50
Радикальный сценарий: Горбулин предупредил о подготовке РФ к войне Видео
04:06
Стало известно, чем опасны секс-роботы для человеческих браков
03:11
"Полный вакуум": блогер рассказал, как Россия превращается в Северную Корею
02:07
Нас все менше: в Украине смертность превысила рождаемость вдвое
01:14
Ученые выяснили, как связаны секс и карьерный рост людей
01:00
Российская оппозиционерка назвала двух возможных наследников Путина Видео
00:28
Почему не умываются и что пить в Иванов день: приметы и традиции праздника Иоанна Крестителя
19 января, суббота
23:53
Популярный провайдер оставил абонентов без интернета по всей Украине
23:23
Подмена свидетеля: украинский политзаключенный рассказал о подлости российских силовиков Видео
22:55
"Поддержка союзников": в Черное море направляется американский ракетный эсминец Видео
22:29
"Снег, дождь, гололедица": к Украине приблизится циклон — синоптик Видео
22:14
"Мне очень стыдно": во Львове вычислили живодера, сбросившего котенка с 9-го этажа Видео
21:44
Новые беспорядки во Франции: полиция ударила из водометов по "желтым жилетам" Фото Видео
21:30
"Снег, босые ноги и крестик": Ломаченко в одежде не по сезону поздравил с Крещением Видео
21:25
Еще три общины УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины Видео
21:01
В Чехии трагически погиб успешный и известный житель Закарпатья
20:54
В Крыму ФСБ задержала еще одного украинца
20:37
Эксперт предупредил, к походу на какую страну готовится "русский мир"
20:25
"На коньки денег не хватило?": в Сети затроллили Порошенко, "осчастливившего" сельских детей Фото
19:50
Российский пранкер рассказал, почему смог дозвониться до Порошенко Видео
19:30
"Гниды подняли голову": в Николаеве разгорелся скандал вокруг участника АТО Видео
18:48
Украинцы напомнили Порошенко о случаях изнасилования мужчин
18:41
Лучший боксер года: Усик получил престижную награду в США Видео
18:21
"Мечта Путина": генерал назвал новую цель пропаганды России Видео
17:56
"Трясет от него": Стас Садальский назвал Максима Галкина ужасно бездарным
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять