В Виннице возник скандал из-за вина с названием "Небесная сотня"

В Виннице представили вино "Небесная сотня" / Фото: Facebook/Roman Kowalski

В соцсетях активно обсуждают презентацию вина "Небесная сотня", названного в честь погибшего во время Революции достоинства Максима Шимко, которое в рамках фестиваля в Виннице представил Александр Шемет.

"Так случилось, что с Максимом Шимко мы не были в каких-то особо дружеских отношениях. Разные поколения? Но имея определенный опыт организации фестивалей средневековой реконструкции, наши дороги периодически сходились, и мы подавали друг другу руки при случайных встречах и спрашивали о здоровье. Когда произошла трагедия и Максима не стало, меня окутала печаль, но когда она утихла, то перешла в гордость, что я знал того человека, что он, как и я, винничанин", - написал в Facebook Шемет.

Житель Винницы рассказал, что также является организатором рыцарского фестиваля в честь погибшего героя Майдана Максима Шимко. В рамках данного мероприятия он и попробовал вино, изготовленного по семейному рецепту, которое принесли родители парня.

"Поинтересовался у них, сколько лет вину. Они сказали, что лет так шесть. О, так может это вино делал сам Максим? Нет, говорят, он только яблоки на него собирал... Именно тогда у меня возникла идея напомнить землякам, что герои – это такие же, как и они, обычные люди, и что они тоже могут быть героями, если сделают для себя такой выбор..." – написал Шемет.

/ Фото: Facebook/Roman Kowalski

Винничанин отметил, что это стало основанием для названия вина в честь погибших героев "Небесной сотни", которое жители города смогли попробовать на винном фестивале.

Однако пользователи Сети отнеслись к идее без особого энтузиазма. В комментариях они указывали, что можно назвать алкогольный напиток в честь погибших воинов Дебальцево или Илловайска, в память о Голодоморе, Бухенвальде или Освенциме.

/ Фото: Facebook/Александр Шемет

/ Фото: Facebook/Александр Шемет

/ Фото: Facebook/Александр Шемет

/ Фото: Facebook/Александр Шемет

Напомним, известный киноактер Анатолий Пашинин, принимающий участие на стороне Украины в войне на Донбассе, назвал актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева "бездарным узбеком".