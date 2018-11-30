"Бездарный узбек": Актер Пашинин оскорбил режиссера "Киборгов" Сеитаблаева

Анатолий Пашинин / Главред

Известный киноактер Анатолий Пашинин, принимающий участие на стороне Украины в войне на Донбассе, назвал актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева "бездарным узбеком".

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook своем посте на своей странице в Facebook На том, видимо, основании, что Ахтем, как почти все крымские татары с 1944 по 1989 год, родился в депортации, в Узбекистане.

"Кто сказал этому бездарному узбеку, что он украинский режиссер. Сколько еще бюджетных денег эта дичь… Минстець будет тратить на свои говнофильмы? В кинотеатры на них не ходят, так на кой… Впрочем, права возмущаться мне не давали. Еще депортируют – я же "российская консерва"".

Позднее, однако, актер, по всей видимости, свой пост удалил. Однако его успел увидеть, сделать скриншоты и вознегодовать известный журналист и крымский татарин Айдер Муждабаев.

"Актер Анатолий Пашинин в своем ФБ назвал крымского татарина, украинского актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева "бездарным узбеком" из желания оскорбить его. На том, видимо, основании, что Ахтем, как почти все крымские татары с 1944 по 1989 год, родился в депортации, в Узбекистане, а о коренном народе Украины крымских татарах данный интеллектуал не слышал. Ни узбекский народ, ни частная негативная оценка этим актером чужого творчества тут, разумеется, не при чем. Дело не в этом. Налицо обыкновенный расизм", - с нескрываемым возмущением написал он.

Напомним, ранее Пашинин назвал самую большую проблему украинцев и россиян, а также признался в получении "чудовищного удовольствия" от войны на Донбассе