Самая большая проблема россиян и украинцев — большевизм, полагает Анатолий Пашинин / Главред

Российский актер Анатолий Пашинин, участник антитеррористической операции на Донбассе считает, что самой большой проблемой россиян и украинцев является большевизм (теория и тактика революционного пролетарского движения).

Украина вернет захваченный РФ Крым, рассказал артист в эфире 5 канала.

"Я думаю, самая большая проблема и у нас, и у них, — это большевизм. Это то, что ненавидит все украинское, все родное и дорогое тебе", — отметил собеседник.

По его словам, "поэтому появляется какой-то человек, который, основываясь на каких-то выдуманных им общечеловеческих, как ему кажется, понятиях, стремится поделить то, что досталось тебе от твоих родителей".

Ранее Анатолий Пашинин выразил мнение, что украинцы собственной глупостью разрушают будущее своей страны в надежде на волшебные перемены.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.