В Раду с пулеметом: Пашинин рассказал, как может попасть в парламент

Анатолий Пашинин представил себя в украинской политике.
Известный российский актер Анатолий Пашинин порассуждал о возможности своего появления в Верховной Раде.
По его словам, оказаться в украинском парламенте он может только с пулеметом.
"Я в украинской политике? Давайте попробуем представить сценического коня в вакууме. Только если у меня будет мой ПК (пулемет Калашникова, - ред.) и 800 патронов, тогда я себя представлю даже в Верховной Раде", - заявил актер "Обозревателю".
Напомним, накануне Анатолий Пашинин заявил, что сотрудники СБУ якобы угрожают ему и прослушивает его телефон.
В Службе безопасности Украины сочли странными обвинения воюющего на Донбассе актера Анатолия Пашинина в слежке.