В Раду с пулеметом: Пашинин рассказал, как может попасть в парламент

Анатолий Пашинин / Главред

Известный российский актер Анатолий Пашинин порассуждал о возможности своего появления в Верховной Раде.

По его словам, оказаться в украинском парламенте он может только с пулеметом.

"Я в украинской политике? Давайте попробуем представить сценического коня в вакууме. Только если у меня будет мой ПК (пулемет Калашникова, - ред.) и 800 патронов, тогда я себя представлю даже в Верховной Раде", - заявил актер "Обозревателю".

Напомним, накануне Анатолий Пашинин заявил, что сотрудники СБУ якобы угрожают ему и прослушивает его телефон.

В Службе безопасности Украины сочли странными обвинения воюющего на Донбассе актера Анатолия Пашинина в слежке.