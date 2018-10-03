СБУ ответила на обвинения актера Пашинина в адрес спецслужбы

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

В Службе безопасности Украины сочли странными обвинения воюющего на Донбассе актера Анатолия Пашинина в слежке.

Спикер спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства, передает "Обозреватель".

"Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными", - сказала Гитлянская.

Накануне Анатолий Пашинин заявил, что сотрудники СБУ якобы угрожают ему и прослушивает его телефон.

"Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня... Гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиативным" поведением... Он сказал мне, чтобы я вешался. Я-то готов, только я не повешусь, дружище!" - сказал он.