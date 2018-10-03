Актер Пашинин пожаловался на угрозы от СБУ

Анатолий Пашинин / facebook.com

Актер Анатолий Пашинин, воюющий против боевиков "ДНР" на Донбассе, сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) якобы угрожает ему и прослушивает его телефон.

"Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня", - цитирует Пашинина "Рамблер/Новости".

По словам Пашинина, украинские власти планируют предъявить ему обвинения в финансировании терроризма.

Актер утверждает, что ему якобы угрожал сотрудник СБУ и склонял его к самоубийству. "Гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиативным" поведением... Он сказал мне, чтобы я вешался. Я-то готов, только я не повешусь, дружище!" - сказал Пашинин.

В июле Пашинин заявил, что "предшественники современных жителей Украины передали им в "наследство" полностью разрушенную страну, которую различные враги и оккупанты постепенно превратили в колонию".