Порошенко сделал предложение Раде по закону об особом порядке на Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Законопроект как неотложный Порошенко внес во вторник, 2 октября.

Документ "передан на рассмотрение руководству". Им планируется внести изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Текст законопроекта пока отсутствует.

Как отмечает "Украинская правда", документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Ранее сообщалось, что ТВ-реклама томоса, которую Петр Порошенко оплатил из собственных средств, обошлась ему в "надцать" миллионов гривен, однако точная сумма трат администрации главы государства неизвестна.