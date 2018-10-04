"Они глупы и рушат будущее страны": актер Пашинин высказался об украинцах

Анатолий Пашинин считает, что украинцы упускают свой шанс / Главред

Известный российский актер, экс-доброволец АТО Анатолий Пашинин заявил, что украинцы собственной глупостью разрушают будущее страны в надежде на волшебные перемены.

"Я не знаю, как мой вопрос будет решаться. Если бы я был нужен украинскому народу… Я был нужен на войне — меня направляли на войну, а если сейчас не нужен в гражданской жизни, ко мне какие вопросы? Насильно мил не будешь, я не собираюсь быть насильно милым, но и правду скрывать, если украинцы — глупы и не понимают, что они просто рушат будущее страны… Этого нельзя делать. Даже если ты просто молчишь и согласен, и думаешь, что пройдет 5 лет и все поменяется, так ничего не поменяется", — сказал он в интервью Обозревателю.

Напомним, накануне Анатолий Пашинин заявил, что сотрудники СБУ якобы угрожают ему и прослушивает его телефон.

В Службе безопасности Украины сочли странными обвинения воюющего на Донбассе актера Анатолия Пашинина в слежке.