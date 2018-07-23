Пашинин признался в получении "чудовищного удовольствия" от войны на Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на Донбассе на стороне ВСУ, признался, что ему нравится участвовать в боевых действиях.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Соне Кошкиной, видео которого доступно на YouTube.

"Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", - сказал Пашинин.

Отвечая на вопрос украинской журналистки о чувствах, которые он испытывает, стреляя в противника, Пашинин заявил, что "хочет попасть". При этом актер признался, что воюет вместе с личной охраной, которая состоит из "смертоносных" 20-летних солдат. По его словам, они берегут его "как зеницу ока".

Пашинин также заявил, что война - "это вам не кино". Он рассказал, что видел попадание противотанковой управляемой ракеты в автомобиль с людьми. "Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни", - сказал актер.

В июне в интервью телеканалу НТВ Пашинин заявил, что в Украине можно построить настоящее государство, и этим должны заниматься молодые ребята возрастом от 19 лет.

"А я могу только одно сделать - расчистить им будущее", - отметил он Пашинин.