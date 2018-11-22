"Почему сегодня опускаются руки?": Вакарчук обратился к украинцам в годовщину Майдана

22 ноября 2018, 00:52

Исполнитель заявил, что люди потеряли веру в светлое будущее и прекратили борьбу.

Вакарчук
Вакарчук считает, что украинцы перестали бороться / KP.UA

Фронтмен рок-группы "Океан Эльзы", активист Майдана Святослав Вакарчук 21 ноября, в годовщину Революции достоинства пришел в центр Киева, где начинались исторические события, чтобы обратиться к согражданам с призывом не опускать руки и продолжать борьбу.

"Тогда мы впервые доказали сами себе, что настоящие изменения возможны. Что настоящие изменения начинаются с каждого из нас. Так почему же сегодня так много тех, кто готов опускать руки? Что с нами случилось, люди?!" – сказал музыкант в ролике, опубликованном в YouTube.

По словам Вакарчука, украинцы начали ссорится в соцсетях и прогнозировать, что впереди страну ожидают "выборы без выбора". А тем временем те, кто пять лет назад был побежден, возвращают свои позиции.

"На Майдане, мы все стояли вместе, как один, плечо к плечу. Нас не пугал ни холод, ни резиновые дубинки, ни даже пули. А сегодня мы ругаемся друг с другом по фейсбуках, пока те, кого мы тогда победили, надев новые маски, коварно стараются отвоевать позиции", - отметил он.

Музыкант подчеркнул, что настоящие изменения зависят от каждого украинца. И оптимистично подытожил, что "все будет хорошо".

Напомним, ранее Вакарчук заявил, что его не интересует пост президента страны.

Как сообщалось, по результатам социологического опроса, за Вакарчука готовы отдать голоса пять процентов украинцев.

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Майдан Святослав Вакарчук Океан Ельзи Революция достоинста
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