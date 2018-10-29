Вакарчук окончательно ответил на вопрос о желании идти в президенты

Святослав Вакарчук / "Телеграф"

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что его не интересует пост президента страны.

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины. - Прим.). Меня интересуют изменения в стране", - приводит слова Вакарчука "Украинская правда".

По его словам политическая культура в Украине осталась "советской".

"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - отметил он.

В конце сентября сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский занял второе место в президентском рейтинге, оказавшись между лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко (1-е место) и действующим президентом Петром Порошенко (3-е место).

В пятерке также лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,6 процента) и Юрий Бойко из "Оппозиционного блока" (5,7 процента). Лидера "За життя" Вадим Рабинович занял шестую строчку с 5,4 процента голосов, главный "радикал" Олег Ляшко - седьмую с 5,2 процента.

За Вакарчука готовы отдать голоса 5,0 процентов украинцев.