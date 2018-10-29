Вакарчук окончательно ответил на вопрос о желании идти в президенты

По его словам музыканта политическая культура в Украине осталась "советской".
Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что его не интересует пост президента страны.
"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины. - Прим.). Меня интересуют изменения в стране", - приводит слова Вакарчука "Украинская правда".
По его словам политическая культура в Украине осталась "советской".
"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - отметил он.
В конце сентября сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский занял второе место в президентском рейтинге, оказавшись между лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко (1-е место) и действующим президентом Петром Порошенко (3-е место).
В пятерке также лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,6 процента) и Юрий Бойко из "Оппозиционного блока" (5,7 процента). Лидера "За життя" Вадим Рабинович занял шестую строчку с 5,4 процента голосов, главный "радикал" Олег Ляшко - седьмую с 5,2 процента.
За Вакарчука готовы отдать голоса 5,0 процентов украинцев.