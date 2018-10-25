Если Порошенко выйдет во второй тур, Украине грозит гражданская война

Петр Порошенко / УНИАН

Предвыборная технология, избранная Петром Порошенко: "Я — единственный патриот Украины, а все мои оппоненты — агенты Кремля разной степени скрытости", является не только предельно лживой. Хотя бы потому, что реализовывает ее ПАП в партнерстве с Виктором Медведчуком, кумом В. Путина.

Значительно опаснее, что она является еще и цинично-прагматичной.

Судите сами: если все, кроме ПАПа, вражеские агенты, то разве имеет право "президент-патриот" отдавать власть врагу Украины, даже если тот и ухитрился как-то обойти ПАПа на несколько процентов во втором туре? А ведь по ряду сценариев ожидается именно такое — незначительное преимущество победившего оппозиционера. И уж навешивать проклемлевский ярлык власть будет даже на абсолютно прозападного Святослава Вакарчука - вспомнят статьи близкого ему Виктора Пинчука, подбросят еще каких-то сплетен...

Читайте такжеПосле выборов перекрутить фарш назад будет невозможноТогда проигравший Петр Порошенко под патриотическое словоблудие "порохоботов" начнет всячески препятствовать тому, чтобы победивший претендент, объявленный властью "кремлевским агентом", смог реально приступить к исполнению президентских обязанностей. Потому что для ПАПа это крах всех планов плюс ответственность за содеянное.

И такое развитие событий на фоне той общественной розни, которую сейчас активно сеет ПАП и его адепты, рискует привести к серьезному гражданскому противостоянию в Украине, вплоть до перерастания в вооруженные столкновения. Которые, при содействии недоимперии, закончатся для Украины понятно чем, не хочу каркать.

Эффективным способом ухода от катастрофического сценария является победа оппозиционного кандидата в первом туре, что выглядит фантастическим, или невыход ПАПа во второй тур, что значительно вероятнее.

Читайте такжеПредстоящие выборы ничего не изменят в судьбе украинцевИменно на невыход действующего президента во второй тур должны совместно и согласованно работать все кандидаты в президенты, позиционирующие себя как оппоненты власти. Об этом следует предметно договориться уже сейчас, и это единственная безусловная база для договоренностей. Все остальное — приложится.

И в любом случае, обществу необходимо серьезно готовиться к защите своего выбора. Причем, защита подразумевается уже не только пассивная, вроде молчаливых наблюдателей на участках, а активное и жесткое недопущение любых властных попыток как-то пересмотреть результаты волеизъявления украинцев или не исполнять вытекающие из этого процедуры по смене власти.