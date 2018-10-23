У Порошенко платят Facebook за рекламу с оправданием повышения цен на газ - СМИ

В социальной сети

Порошенко проплачивает новую рекламу в ФБ

появилась новая реклама, на которую тотчас же обратили внимание пользователи.

На скриншоте социальной сети с постом Петра Порошенко, который продвигается как реклама (за деньги Facebook показывает этот пост большему количеству людей, а не только тем, кто подписан на страницу президента и интересуется его деятельностью) продвигается очень болезненная на сегодня тема - повышение цен на газ; при этом данный рекламный пост в каком-то роде оправдывает повышение цен, передает "Страна.юа".

"Поставил Правительству очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, Читайте такжеГройсман сделал прогноз об очередном повышении цены на газчтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим", - говорится в рекламируемой публикации.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров повысил цену на газ для населения. С 1 ноября она составит 8550 грн за 1 тысячу кубометров. Это означает, что цены на газ вырастут на 23,5 процента. Сейчас тариф на газ для населения в Украине составляет 6,9579 грн за 1 кубометр.