Кандидатура Вакарчука превращается в фарс - Atlantic Council

Святослав Вакарчук / "Телеграф"

Кандидатура Святослава Вакарчука на пост президента Украины постепенно превращается в фарс.

Такое мнение высказала обозреватель Atlantic Council Мелинда Херинг в статье, посвященной лидеру группы "Океана Эльзы".

"В Стэнфорде он не захотел давать интервью под запись, даже с моим обещанием не задавать ему вопроса, которого он старательно старается избегать. В настоящий момент его кандидатура становится фарсом. Он медлил более полугода", - говорится в статье.

Читайте такжеВ The New York Times проанализировали амбиции ВакарчукаОбозреватель отмечает, что когда в Пало-Альто Вакарчук читал лекцию 120 студентам, в основном из украинской диаспоры, он рассказал, что желает видеть в политике новые лица, подобные студентам.

"Но большая часть его реплик, подсмотренных в айфоне, была пафосной и бессмысленной. Подобные речи можно было бы найти в пособии "Лидерство для чайников". Например, заявление о необходимости иметь толстую кожу", - пишет Херинг.

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Вакарчуку, продолжает обозреватель, было бы полезно поговорить о конкретных политических проблемах, однако в публичных выступлениях рок-звезда предпочитает расплывчатые понятия.

"Некоторые инсайдеры считают, что Вакарчук может быть пробным шаром, который должен поглотить весь кислород в предвыборный период, не давая места в публичном пространстве для других кандидатов, больше настроенных на реформы, но менее именитых. Я нахожу это неправдоподобным. Вакарчук серьезен, относительно принципиален и отличается в лучшую сторону, и, насколько я могу судить, отличается от нынешней безвкусной элиты. Поскольку другие реформаторы начинают процесс объединения, Вакарчуку нужно сейчас включаться в игру, иначе он может упустить свой шанс совсем", - резюмирует автор.