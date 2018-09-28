Судейская реформа и президентские амбиции. Вакарчук рассказал, как стоит обустраивать Украину

Святослав Вакарчук / "Телеграф"

Известный украинский музыкант, лидер рок-группы "Океан Эльзы" и общественный деятель Святослав Вакарчук высказал свое мнение о текущих проблемах Украины и попробовал наметить пути их решения.

Он выпустил материал "Кому тут тюрьма – кому Дольче Вита" (цитата из его одноименной песни − "Главред") на портале "УП". По мнению Вакарчука, любые изменения в Украине должны основываться на "трех китах − справедливости, здравом смысле и патриотизме".

Кроме того, музыкант полагает, что недавние заявления украинских политиков о проведении всеобщих выборов судей является "опасным популизмом". "Предложение некоторых политиков избирать судей на всеобщих выборах является опасным популизмом в сегодняшних украинских реалиях. Вы знаете, как мы выбираем депутатов-мажоритарщиков. С судьями будет все то же самое, только в квадрате. Национальный фестиваль гречки", – считает Вакарчук.

Музыкант также высказал мнение, что стоит "всерьез подумать о привлечении авторитетных иностранных судей к ведению дел в Украине". В первую очередь, это должно коснуться ведения хозяйственных дел, в том числе апелляций и кассаций.

Кроме того, Вакарчук полагает, что судебная реформа является наиболее важной для Украины и "принесет нам больше справедливости".

Также музыкант думает, что у украинцев-"людей прошлого" отсутствовала политическая воля к изменениям, и, стало быть, необходимы "люди будущего, которые не боятся вызовов, любят Украину, не имеют темного прошлого, готовы жертвовать собственными интересами".

По мнению известного украинского политолога и эксперта Владимира Фесенко, своей статьей Вакарчук как бы намекает на свое участие в выборах президента в будущем году.

"Это еще один прозрачный намек на то, что он будет участвовать в президентских выборах. Но, чтобы стать реальным и конкурентноспособным претендентом на пост президента, мало выступать с красивыми речами и публиковать пафосные статьи. Надо продемонстрировать политическую команду, которая не только будет вести его избирательную кампанию, но и будет помогать ему управлять страной. Поскольку у Святослава нет нужного политического или административного опыта, то это крайне важно. Иначе, в случае победы на выборах, им будут манипулировать другие люди, которые понимают, как работает государственная машина", − написал специалист на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Святослав Вакарчук назвал заветные мечты украинцев, а также комментировал свои политические амбиции.

