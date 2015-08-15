Святослав Вакарчук презентовал новую песню военным в госпитале Львова

Вакарчук навестил раненых военных во Львове.
Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил военных в львовском госпитале, где презентовал свою песню "Жизнь начинается снова".
Об этом сам Вакарчук написал в своем микроблоге Twitter.
"Вот такая премьера", — написал Вакарчук.
Був у Львівському госпіталі. Серед іншого передав пораненим флешки з нашою новою піснею "Життя починається знов". Отака прем'єра:)
— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 14 августа 2015
Прем'єра нової пісні @okeanelzy Життя починається знов - 17.08 о 10:00. Та сьогодні вже є перші її слухачі http://t.co/8YPKGF2Zts
— Океан Ельзи (@okeanelzy) 14 августа 2015
Также Вакарчук передал сертификат на установку рентгена. Ведь несколько месяцев назад Вакарчук решил оказать благотворительную помощь госпиталю, приобретя рентген, в котором есть на сегодня насущная необходимость.
Как известно, несколько дней назад на официальной странице группы "Океан Эльзы" в YouTubeвился официальный тизер на новую работу "Жизнь начинается снова".
Напомним, ранее Вакарчук назвал три основные проблемы, которые "съедают" Украину изнутри.
Видео: Океан Ельзи