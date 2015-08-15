Святослав Вакарчук презентовал новую песню военным в госпитале Львова

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил военных в львовском госпитале, где презентовал свою песню "Жизнь начинается снова".

Об этом сам Вакарчук написал в своем микроблоге Twitter.

"Вот такая премьера", — написал Вакарчук.

Був у Львівському госпіталі. Серед іншого передав пораненим флешки з нашою новою піснею "Життя починається знов". Отака прем'єра:) — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 14 августа 2015

Прем'єра нової пісні @okeanelzy Життя починається знов - 17.08 о 10:00. Та сьогодні вже є перші її слухачі http://t.co/8YPKGF2Zts — Океан Ельзи (@okeanelzy) 14 августа 2015

Также Вакарчук передал сертификат на установку рентгена. Ведь несколько месяцев назад Вакарчук решил оказать благотворительную помощь госпиталю, приобретя рентген, в котором есть на сегодня насущная необходимость.

Как известно, несколько дней назад на официальной странице группы "Океан Эльзы" в YouTubeвился официальный тизер на новую работу "Жизнь начинается снова".

Напомним, ранее Вакарчук назвал три основные проблемы, которые "съедают" Украину изнутри.

Видео: Океан Ельзи