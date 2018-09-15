"Я готов": Святослав Вакарчук заявил о политических амбициях

Святослав Вакарчук заявил, что готов работать ради перемен в стране / УНИАН

Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не ответил прямо на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты Украины, и попросил немного подождать.

"Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите", - сказал он журналистам на саммите YES-2018, который проходит в Киеве.

Однако артист добавил, что готов менять страну к лучшему, ведь устал от пустых обещаний, и "игр в политику".

"Я готов менять страну. Я не думаю, что" играть в политику "- это хорошие формулировки для тех вещей, о которых мы сейчас говорим. Я уже устал от этих игр в политику. Они уже 27 лет этим занимаются, и я не хочу, чтобы мы "играли в политику" – хочу, чтобы что-то делали", - отметил вокалист "ОЭ".

Помимо этого, певец признался, что готов к публичному рассмотрению его прошлого в случае своего похода в политику.

"Это самая легкая часть из того, что тебе надо сделать, если ты хочешь быть политиком. Если ты не готов к этому, то не стоит даже приходить и садиться в это кресло. К этому я готов", - отметил Вакарчук.

Напомним, политолог оценил шансы Зеленского и Вакарчука на выборах.

Ранее Сумская оценила шансы Зеленского и Вакарчука на президентских выборах.