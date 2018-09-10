Сумская оценила шансы Зеленского и Вакарчука на президентских выборах

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук / 112 Украина

Из известного шоумена Владимира Зеленского мог бы выйти президент Украины, однако он не пойдет на выборы, заявила народная артистка Украины и ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Наталья Сумская.

"Вообще, он уже так много сделал на своем месте в шоу-бизнесе, поэтому вопрос - нужно ли такой личности реализовать себя еще в чем-то. Он неповторим в своем жанре. А президент будет все-таки ограничен определенными рамками", - подчеркнула она во время чата в "Главреде".

Говоря о возможном участии в выборах лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука, Сумская подчеркнула, что он настолько мощный и любимый народом в своей ипостаси певца и энерготворца, что не известно, повторит ли он свой феномен уже в качестве президента и сумеет ли так же повлиять на сердца, эмоции и мысли масс.

"Мы все сейчас якобы в отчаянии, за кого голосовать. История нам подсказывает, что мы просто должны сохранить то, за что сейчас боремся, вымучиваем, чтобы хотя бы не распылить и не растерять то, что имеем. Нам говорят, что должен быть лидер. А если мощного гетмана и лидера нет, каким должен быть руководитель? Может, это должен быть хороший экономист? Но люди хотят, чтобы страну возглавила личность, оратор, способный влиять на души, способный повести за собой. Но бывает и так, что тот, кто ведет за собой, в определенных отраслях не является таким уж мощным ... Здесь целая задача - как выбрать правильную личность. Это будет мука, мне кажется. Я принадлежу к тем неравнодушным, которые обязательно пойдут на выборы и проголосуют. Отсидеться дома просто нельзя", - добавила актриса.

Напомним, ранее Сумская высказалась о советских памятниках в Украине.