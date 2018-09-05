Наталья Сумская сказала, надо ли запрещать советские фильмы

Наталья Сумская считает, что не стоит запрещать российские фильмы / Скриншот с сайта apostrophe.ua

Народная артистка Украины, ведущая актриса Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Наталья Сумская считает, что не нужно запрещать советские и российские фильмы — все, что рождено и снято, должно жить своей жизнью.

Рано или поздно людям надоест в сотый раз смотреть одну и ту же картину, если появится достойная альтернатива, то человек переключится на что-то другое, новое, рассказала артистка во время чата на "Главреде".

"По моему мнению, все, что… рождено и снято, должно жить своей жизнью… Пусть бы все жило своей жизнью. Все со временем разложится по полочкам само по себе. Потому что, если почему-то много уделять внимания, запрещать что-то, оно становится еще более популярным", — отметила собеседница.

Сумская считает, что нужно сосредоточиться на создании нового, украинского, тем самым привлекая к этому внимание. "Вместо этого у нас почему-то не замечают другого. Я удивляюсь, почему интервью на определенных каналах проводятся на русском языке, новости говорят на русском", — заявила она.

"Есть же постановление Верховной Рады, есть закон о квотах. Ну почему? Эти же ведущие прекрасно говорят на украинском, но выходят в эфир, и гость говорит на украинском, а "эти себе говорят с новгородским или петербургским акцентом по-русски". Кто им дает указание говорить так в эфире, кто здесь является крайним... Это тяготит нашу борьбу и утверждение украинства в нашем государстве", — добавила актриса.

"Я когда слышу таких, не понимаю — где мы живем, кто здесь может помочь, и почему молчат все структуры, которые способны на это повлиять (Национальный совет по телерадиовещанию, Министерство культуры). Хотя бы говорили об этом, поднимали эту проблему. Это — Украина, и телевидение здесь должно говорить на украинском языке, оно должно утверждать украинское", — сказала Сумская.

Напомним, в Украине запретили показывать сотни российских фильмов и сериалов. В стране в соответствии со ст. 15-1 закона "О кинематографии" запрещается распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий.