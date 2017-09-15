В Украине запретили показ еще одного российского телесериала и двух фильмов

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменило государственную регистрацию: российского телесериала "Сердце не камень" (режиссер Д. Сорокин; Россия, 2012), т/фильмов "И все-таки я люблю" (реж. С. Гинзбург, Россия, 2007) и "Тариф "Счастливая семья" (реж. А. Чеботарева; Россия-Украина, 2013).

Об этом говорится в сообщении Госкино на странице в Facebook.

"Решение было принято на основании выводов Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино, ст. 15-1 ЗУ "О кинематографии" и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 года № 1315", — говорится в сообщении.

Также напоминается, что в соответствии со ст. 15-1 ЗУ "О кинематографии", в Украине запрещается распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий. Этот запрет распространяется на распространение и демонстрацию любых фильмов независимо от страны происхождения, произведенных после 1 августа 1991 года.

Напомним, 4 июля Госагентство Украины по вопросам кино сообщило, что отныне в нашей стране запрещено показ двух сериалов — украинского "Офицерские жены", режиссера Дмитрия Петруня, и российского — "Задача особой важности. Операция Тайфун", режиссер Петр Амелин