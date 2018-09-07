"Умершие должны быть похоронены": Сумская высказалась о советских памятниках в Украине

Наталья Сумская / Личный архив Натальи Сумской

В том, что украинским городам, селам и улицам возвращают исторические названия нет ничего плохого, заявила народная артистка Украины и ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Наталья Сумская.

"Что плохого в том, что мы называем улицу Свердлова Прорезной, то есть ее историческим названием? История и правда берут свое", - подчеркнула она, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

Она также высказалась против существования в Москве мавзолея "вождя пролетариата" (В.И. Ульянова-Ленина, - ред.).

"У меня вопрос - чего он лежит сверху, на земле? Все умершие должны быть похоронены. Не понимаю. Но это дело наших соседей, которых мы никак не можем понять во многих житейских отношениях. Поэтому пусть живут, как живут, молятся и поклоняются кому хотят...", - говорит Сумская.

При этом актриса отметила, что все, что произошло в Украине (процесс переименований, - ред.), является правильным.

"Это - не "радикализм", а потребность восстановления исторической правды, исторических названий, которые умышленно ранее были изменены", - добавила Сумская.

Напомним, ранее Сумская рассказала, какого наказания заслуживают гастролирующие в РФ украинцы.