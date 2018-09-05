Наталья Сумская рассказала, какого наказания заслуживают гастролирующие в РФ украинцы

Наталья Сумская / Личный архив Натальи Сумской

Наталья Сумская, народная артистка Украины и ведущая актриса киевского Национального академического драматического театра имени Ивана Франка, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дала комментарий по поводу наказания украинских артистов, гастролирующих в Росии или аннексированном Крыму.

"Уже многое предлагалось, но так ничего и не делается в этом направлении. Поэтому, наверное, все будет оставаться так, как есть. А дальше подействовует Закон Божий. Как видим, если сейчас отходят популярные артисты кино, эстрады, театра, которые оказались предателями, поскольку творили свою биографию здесь, в Украине, а потом забыли об этом, то о них даже никто не вспоминает, а если вспоминает, то…", − сказала актриса.

По мнению Сумской, конечную и итоговую оценку ездящим гастролировать в РФ деятелям культуры даст украинский народ.

"Народ сам даст оценку таким людям. Эти артисты брали в плен миллионы сердец, тысячи украинцев им рукоплескали, безгранично любили их. А теперь этим исполнителям все оказалось совершенно безразлично, и они с легкостью забыли о том периоде, когда они зарабатывали себе имя в Украине. В итоге, бумеранг сработает сам по себе. Только наказание эти люди получают не при жизни, а после нее. Потому что при жизни человеку ничего не докажешь, никак, − что он поступает неправильно", − считает актриса.

Напомним, ранее Сумская рассказала, надо ли запрещать советские фильмы.