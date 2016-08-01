Святослав Вакарчук назвал заветные мечты украинцев

Лидер группы "Океан Ельзи" — певец Святослав Вакарчук — считает, что украинцы имеют две заветные мечты.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в частности, граждане Украины хотят отсутствия коррупции.

"(Вторая заветная мечта — ред.) чтобы кум всегда помог, ну если что...", — отметил исполнитель.

Ранее Святослав Вакарчук заявил, что коррупция — это раковая опухоль украинского государства, а популизм — шприц с морфием. Ознакомиться с мнением певца можно здесь.