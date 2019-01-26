На админгранице с Крымом перестали пропускать авто: названа причина

26 января 2019, 21:02

Пешеходов на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" сейчас пропускают в штатном режиме.

Крым
Крым / Reuters

Из-за технического сбоя в базе данных Госфискальной службы Украины на админгранице с аннексированным Крымом приостановлен пропуск автомобилей в обоих направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Facebook. 

Сбой в работе узлов телекоммуникационной сети ГФС произошел на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" Таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе. Ожидаемое время восстановления работы КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" - 23.00 в субботу, 26 января.

"Желающие пересечь админграницу между Херсонской областью и АР Крым могут сделать это на КПВВ "Чонгар", который функционирует в штатном режиме", - отметили в ГФС. 

Пешеходов на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" пропускают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что корабельно-катерный состав Госпогранслужбы (ГПС) Украины осуществил плановые выходы в районы Азовского и Черного морей.

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Украина Крым Чонгар ГФС Херсонская область Каланчак Чаплинка
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