Эксперт сказал, за сколько можно воплотить в жизнь новый план по Донбассу

28 января 2019, 20:50

Свежий план по конфликту на востоке Украины не отменяет Минские договоренности, подчеркнул полковник СБУ в отставке.

Эксперт полагает, что новый план по Донбассу можно воплотить в жизнь за два года
Новый план по Донбассу можно воплотить в жизнь за два года, полагает эксперт

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков считает, что новый план по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины можно реализовать за два года.

Свежий план по Донбассу не отменяет Минские соглашения, а дополняет и расширяет их, рассказал аналитик в комментарии Гордону.

По мнению собеседника, в нашей стране реальное обсуждение нового плана начнется не раньше выборов президента (запланированы на 31 марта), в худшем случае — после парламентских, но в любом случае — в этом году. 

"Реализация плана… может занять два года. Вообще решение по финансированию миротворцев принимается 1 июля, а утверждается бюджет осенью. Сейчас начнут выбирать страну-члена ОБСЕ, которая будет курировать данный вопрос. Вряд ли на Донбассе будет 20 тысяч миротворцев. Думаю, около 5 тысяч", — добавил аналитик.

Стариков подчеркнул, что самый принципиальный вопрос — вывод российских войск и закрытие границы Украины с РФ. "Без этого ничего на Донбассе не изменится, никакой новый план не поможет...", — подчеркнул эксперт.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик говорил, что новый план по конфликту предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбассе.

Справка. На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Донбасс конфликт план мирный план Минские соглашения Олег Стариков
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