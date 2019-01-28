Эксперт сказал, за сколько можно воплотить в жизнь новый план по Донбассу

Новый план по Донбассу можно воплотить в жизнь за два года, полагает эксперт

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков считает, что новый план по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины можно реализовать за два года.

Свежий план по Донбассу не отменяет Минские соглашения, а дополняет и расширяет их, рассказал аналитик в комментарии Гордону.

По мнению собеседника, в нашей стране реальное обсуждение нового плана начнется не раньше выборов президента (запланированы на 31 марта), в худшем случае — после парламентских, но в любом случае — в этом году.

"Реализация плана… может занять два года. Вообще решение по финансированию миротворцев принимается 1 июля, а утверждается бюджет осенью. Сейчас начнут выбирать страну-члена ОБСЕ, которая будет курировать данный вопрос. Вряд ли на Донбассе будет 20 тысяч миротворцев. Думаю, около 5 тысяч", — добавил аналитик.

Стариков подчеркнул, что самый принципиальный вопрос — вывод российских войск и закрытие границы Украины с РФ. "Без этого ничего на Донбассе не изменится, никакой новый план не поможет...", — подчеркнул эксперт.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик говорил, что новый план по конфликту предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбассе.

Справка. На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.