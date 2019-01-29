Генпрокуратора шокировала статистикой войны с коррупцией

29 января 2019, 12:01

За год в Украине зафиксировали взяток на 207 млн, из них конфисковано 140 тысяч.

коррупция

За 2019 год украинскими провоохранителями было зафиксировано взяток на сумму в 207 миллионов гривен.

Из них в бюджет было конфисковано всего 140 тысяч гривен, говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос УНН.

"В 2018 году Генеральная прокуратура Украины зафиксировала взяток за неправомерную выгоду на сумму 207 630 940 гривен, из которой 56 642 090 гривен это принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, ст.368 УК Украины", - говорится в сообщении госоргана.

Читайте такжеПартиям в Раде раздадут полмиллиарда гривен из бюджетаТаким образом, всего в бюджет от зафиксированных взяток было перечислено 0,068%.

Отмечается, что взятки давали за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, незаконное обогащение, подкуп должностного лица, юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, злоупотребление влиянием, противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований, провокация подкупа. 

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коррупция взятки Генпрокуратура ГПУ конфискация
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