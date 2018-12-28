"Жадный президент": журналист рассказал о взятке Порошенко "кошельку Януковича" Курченко

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко пытается договориться с медиахолдингом УМХ, принадлежащим бизнесмену Сергею Курченко, о размещении своей предвыборной рекламы на $8,3 млн.

Об этом сообщил журналист Александр Дубинский.

По словам журналиста, посредником в "сделке" якобы выступает нардеп БПП Григорий Шверк.

"Впрочем, жадный президент платить их не собирается, а вместо этого - обсуждает со "смотрящим" за медиа-холдингом Курченко бартер: оказание рекламных услуг взамен на возврат лицензий ряда радиостанций УМХ, которые аннулировал карманный Нацсовет по телевидению и радиовещанию", - пишет Дубинский.

Журналист утверждает, что таких лицензий - 37. В качестве подтверждения Дубинский приводит скриншот переписки Шверка с главной Нацсовета УМХ Ильей Саввиным.

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Дубинский напоминает, что "Украинский медиахолдинг" (УМХ) ранее принадлежал самому Порошенко и экс-главе его администрации Борису Ложкину. В 2013 году холдинг был продан Сергею Курченко за $400 млн.

Ранее сообщалось, что в Киеве появились билборды президента Петра Порошенко с рекламой Православной церкви Украины.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.